Американский чемпион ACA: мне грустно, что Байден — наш президент. Я люблю русских

Чемпион ACA в тяжёлом весе Тони Джонсон раскритиковал президента США Джо Байдена за жёсткую риторику в адрес России.
«Честно говоря, мне грустно, что этот парень – наш президент. То, что он говорит, просто смешно. Что касается моего мнения, то Соединённые Штаты не оплачивают мои счета, не им указывать мне, что делать. И это безумие, чувак.
Знаешь, я люблю русских людей. Я дерусь здесь уже долгое время и не испытываю к вам ничего, кроме глубокого уважения. И я чувствую уважение с вашей стороны, мне это очень приятно. Поэтому, что бы Байден ни говорил, он неправ», — цитирует Джонсона «Газета.ру».
Напомним, администрация предыдущего президента США Дональда Трампа в декабре 2020 года ввела санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе промоушена ACA.
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