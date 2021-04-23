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Усман, Масвидаль, Шевченко и Андраде сделали вес перед титульными поединками на UFC 261

Усман, Масвидаль, Шевченко и Андраде сделали вес перед титульными поединками на UFC 261
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В его карде состоятся три титульных поединка. Чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул от посягательств Хорхе Масвидаля. Чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Джессикой Андраде, а обладатель пояса в минимальном весе Чжан Вейли встретится с Роуз Намаюнас.

В преддверии шоу бойцы прошли процедуру взвешивания. Все они уложились в лимит весовых категорий.

UFC 261. Взвешивание

Основной кард:

Камару Усман (169,5 фунта) — Хорхе Масвидаль (170 фунтов)
Чжан Вейли (114,5) — Роуз Намаюнас (114,5)
Валентина Шевченко (124,5) — Джессика Андраде (124,5)
Юрайя Холл (185) — Крис Уайдман (186)
Энтони Смит (206) — Джим Крют (205,5).

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