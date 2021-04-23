Усман, Масвидаль, Шевченко и Андраде сделали вес перед титульными поединками на UFC 261

В ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В его карде состоятся три титульных поединка. Чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул от посягательств Хорхе Масвидаля. Чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Джессикой Андраде, а обладатель пояса в минимальном весе Чжан Вейли встретится с Роуз Намаюнас.
В преддверии шоу бойцы прошли процедуру взвешивания. Все они уложились в лимит весовых категорий.
UFC 261. Взвешивание
Основной кард:
Камару Усман (169,5 фунта) — Хорхе Масвидаль (170 фунтов)
Чжан Вейли (114,5) — Роуз Намаюнас (114,5)
Валентина Шевченко (124,5) — Джессика Андраде (124,5)
Юрайя Холл (185) — Крис Уайдман (186)
Энтони Смит (206) — Джим Крют (205,5).
- 23 апреля 2021
-
17:36
-
17:22
-
16:04
-
15:16
-
14:30
-
14:01
-
12:30
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:13
-
09:00
-
08:31
-
06:50
-
02:27
-
02:15
-
00:38
-
00:29
-
00:29
- 22 апреля 2021
-
23:19
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
18:11
-
17:16
-
16:10
-
15:38
-
15:00
-
14:10
-
14:06
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:02
-
10:01