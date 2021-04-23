В Федерации бокса Кабардино-Балкарии объявили, что сын Кадырова и Биттиров проведут реванш

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков рассказал, что Аслан Биттиров, спорно проигравший поединок сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму, проведёт реванш со своим обидчиком.

«Добрый день, дорогие любители бокса. Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд 6». Адам Кадыров одержал спорную победу на турнире по боксу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров.⁣⁣⠀

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Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Пока шёл отсчёт, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.⁣⁣⠀

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По ошибке синего угла будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму. Пусть они покажут крутой бокс, и пусть наши регионы дружат и процветают. Бокс — за сильную Кабардино-Балкарию. Бокс объединяет», — написал Биттиров на свей странице в «Инстаграме».