Авсарагова дала прогноз на поединок Валентина Шевченко — Джессика Андраде

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась ожиданиями от титульной встречи на турнире UFC 261 между чемпионкой лиги в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и экс-чемпионкой промоушена в минимальном весе Джессикой Андраде.

«Валентина завершит поединок досрочно. Я в этом убеждена. Это будет нокаут. Ударная техника Шевченко лучше в несколько раз. Она может выдать такое, что просто не уложится в сознании Андраде. Она всё поймет лишь очутившись на канвасе. Борьба Андраде для Валентины опасности не представляет. Шевченко очень хорошо защищается, а ещё может перевести сама.

Думаю, что до борьбы не дойдёт, всё решится в стойке. Это будет нокаут в первых раундах. Валентина снова защитит свой пояс. Но ей нельзя недооценивать соперницу. Надо быть максимально собранной. Тогда всё будет хорошо», — приводит слова Авсараговой Metaratings.

Напомним, в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир UFC 261. В его карде Валентина Шевченко будет защищать титул от посягательств Джессики Андраде.

«Чемпионат» проведёт онлайн турнира UFC 261.