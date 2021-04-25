Усман — о победе в бою с Масвидалем: вы говорили, что хотите жестокости? Рад стараться

Действующий чемпион UFC Камару Усман прокомментировал победу в бою с Хорхе Масвидалем в главном событии UFC 261 в Джексонвилле (США). Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.

«Вы говорили, что хотите жестокости? Рад стараться. Первое, что я хочу сказать, что нет никакого неуважения к Хорхе. Он сделал меня лучше, заставил нервничать. Никогда я ещё так не нервничал перед поединками. Я отправился в мастерскую, чтобы наточить все свои инструменты и показать, что такое выступление. Как я уже говорил, я всё ещё становлюсь лучше. И пока продолжаю это делать, небо — не предел. Тренер кричал мне весь бой: «Эй, не забываем основы, основы — это главное!». Вот и всё. Генри написал мне: «Ничего не выдумывай, только база». И я знаю, что с моей базой являюсь лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий на планете в настоящий момент», — сказал Усман после поединка.