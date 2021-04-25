Дана Уайт: реванш Намаюнас и Вейли имеет смысл
Президент UFC Дана Уайт дал понять, что чемпионка лиги в минимальном весе Роуз Намаюнас в следующем поединке может вновь встретиться с экс-чемпионкой лиги Чжан Вейли.
«Для Роуз сегодня был большой вечер. Кто будет её следующей соперницей. Мне кажется, в реванше с Вейли есть смысл. Это было бы интересно. Я не матч-мейкер, потому не могу сказать наверняка, но в этом есть смысл», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 261.
Напомним, ранним утром 25 апреля Роуз Намаюнас встретилась с Чжан Вейли на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Американка литовского происхождения нокаутировала китаянку в первом раунде, таким образом отобрав у неё звание чемпионки в минимальной весовой категории.
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