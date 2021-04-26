Чжан Вейли отреагировала на поражение от Намаюнас

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли разместила первый пост после поражения от Роуз Намаюнас на турнире UFC 261. Китаянка философски отнеслась к неудаче, выразив надежду, что боссы лиги поскорее организуют ей реванш с обидчицей.

«Хочу поздравить Роуз с победой. Она смогла вернуться после поражения. Верю, что тоже смогу это сделать. Чтобы победить великую чемпионку и стать легендой я стану новой. Раньше моей целью был титул в UFC, теперь мои цели выше. Спасибо.

Проигрывать и побеждать — нормально. Это UFC. Андраде, Енджейчик, Намаюнас. Все они проигрывали, но после возвращались и пробовали свои силы снова. Сегодня ко мне пришло более глубокое понимание UFC. Убеждена, что вернусь. Надеюсь, UFC организует нам реванш как можно скорее», — написала Вейли.

Соответствующий пост доступен на странице китаянки в «Инстаграме».