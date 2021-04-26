Президент UFC прокомментировал победу Усмана над Масвидалем
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал мощнейший нокаут в исполнении действующего чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана в титульном поединке с Хорхе Масвидалем.
“Это было невероятно. Как бы вы ни относились к Усману, он один из лучших. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом всех времён. С каждым проведённым боем он становится лучше.
Люди, которые считают его скучным, — вы идиоты. Это уже не тот Усман, который дрался с Рафаэлем дос Аньосом”, — рассказал Уайт на пресс-конференции.
Бой Камару Усмана с Хорхе Масвидалем стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в минувшие выходные. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.
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