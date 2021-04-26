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Стал известен призовой фонд боя Фьюри — Джошуа

Стал известен призовой фонд боя Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат $ 150 млн на двоих за объединительный поединок, дату которого ещё предстоит окончательно согласовать. Ожидается, что бой пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном «твиттере» ESPN Ringside.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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