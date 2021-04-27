В UFC официально подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга

В UFC официально подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, исключён из рейтинга бойцов организации. До этого Магомедшарипов занимал третью строчку в рейтинге полулегковесов.

Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

UFC сливает Забита? Нет, он и сам отлично справляется с этой задачей Похоже, Магомедшарипов хочет всего и сразу. Так не бывает.

Кроме того, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который передумал заканчивать карьеру, вернулся на 15-е место в рейтинге полусредневесов.