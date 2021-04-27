Кормье: с точки зрения мастерства Шевченко лучше Нуньес
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сравнил чемпионку лиги в наилегчайшем весе Валентину Шевченко и чемпионку в двух дивизионах Аманду Нуньес. По словам Кормье, с точки зрения мастерства уроженка Киргизии сильнее бразильянки.
«С точки зрения мастерства, с точки зрения ударной техники и борьбы Валентина лучше. Аманда немного крупнее, она мощнее и бьёт жёстче. Нуньес в состоянии просто сработать руками, она легко может нокаутировать. Да, в мастерстве Валентина превосходит Аманду, но все мы знаем: когда начинается схватка, побеждает Нуньес», — приводит слова Кормье ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом Шевченко и Нуньес дрались дважды. В обоих случаях спорные победы присуждались бразильянке.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
20:50
-
19:33
-
18:12
-
17:28
-
16:01
-
15:11
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
12:26
-
12:00
-
11:44
-
11:12
-
10:39
-
10:01
-
09:33
-
09:04
-
08:14
-
00:57
- 26 апреля 2021
-
22:58
-
21:43
-
20:12
-
20:00
-
19:40
-
19:11
-
18:20
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам