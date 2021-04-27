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Кормье: с точки зрения мастерства Шевченко лучше Нуньес

Кормье: с точки зрения мастерства Шевченко лучше Нуньес
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сравнил чемпионку лиги в наилегчайшем весе Валентину Шевченко и чемпионку в двух дивизионах Аманду Нуньес. По словам Кормье, с точки зрения мастерства уроженка Киргизии сильнее бразильянки.

«С точки зрения мастерства, с точки зрения ударной техники и борьбы Валентина лучше. Аманда немного крупнее, она мощнее и бьёт жёстче. Нуньес в состоянии просто сработать руками, она легко может нокаутировать. Да, в мастерстве Валентина превосходит Аманду, но все мы знаем: когда начинается схватка, побеждает Нуньес», — приводит слова Кормье ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом Шевченко и Нуньес дрались дважды. В обоих случаях спорные победы присуждались бразильянке.

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