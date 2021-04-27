Остович подписала контракт с Bare Knuckle FC. Летом она может встретиться с Ванзант

Бывшая боец UFC Рэйчел Остович подписала контракт с лигой боёв на голых кулаках Bare Knuckle FC, сообщает пресс-служба организации на странице в «Инстаграме».

Остович последний раз билась в ноябре 2020 года. Тогда она ещё выступала под эгидой UFC. На турнире UFC Вегас 15 девушка досрочно проиграла Джине Мазани. Эта неудача оказалась третьей кряду для Остович, после чего она была отчислена из промоушена.

По информации MMA Fighting, Остович в дебютном поединке в лиге кулачных боёв может встретиться с другой бывшей представительницей UFC Пейдж Ванзант. Схватка может пройти в июне или июле. Интересно, что в прошлом они уже бились. На турнире UFC Fight Night 143 Ванзант одержала досрочную победу.

Соответствующий пост доступен на странице Bare Knuckle FC в «Инстаграме».