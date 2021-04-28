Нурмагомедов отреагировал на игру Бензема в матче «Реал» — «Челси»

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выступление нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси». Бензема сравнял счёт в первом тайме, матч закончился со счётом 1:1.

«Хорошая работа, брат», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фотографии с матча.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Ответная встреча на поле «Челси» состоится 5 мая. Победитель противостояния выйдет в финал, где сразится с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити». Финал запланирован на 29 мая.

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в марте. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.