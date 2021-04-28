Флойд Мейвезер официально подтвердил бой с блогером Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сразится с YouTube-блогером Логаном Полом 6 июня, бой пройдёт в Майами. Об этом он официально объявил в «Инстаграме». Изначально бой должен был состояться 20 февраля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть видеоанонс боя можно в «инстаграме» Флойда Мейвезера.

Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.