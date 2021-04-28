Миочич: хочу провести ещё один бой с Нганну и вернуть то, что принадлежит мне
Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич сообщил, что хочет провести третий поединок с Фрэнсисом Нганну. Соперники обменялись победами, 27 марта 2021 года Нганну нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.
«Во время боя я чувствовал себя хорошо. Да, Нганну выиграл первый раунд, но я из-за этого не волновался. Он всегда бывает хорош в начале боя.
Я уже почувствовал, что он начинает тяжело дышать. Фрэнсис провёл хороший раунд, но впереди было ещё четыре. Я ударил его правой рукой, но после этого попался. Это было отвратительно.
Третий бой с ним? Да, я хотел бы провести ещё один поединок, хочу вернуть то, что принадлежит мне», — цитирует экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе BJ Penn.
Нганну приехал в Камерун с чемпионским поясом UFC
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