Миочич: хочу провести ещё один бой с Нганну и вернуть то, что принадлежит мне

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич сообщил, что хочет провести третий поединок с Фрэнсисом Нганну. Соперники обменялись победами, 27 марта 2021 года Нганну нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.

«Во время боя я чувствовал себя хорошо. Да, Нганну выиграл первый раунд, но я из-за этого не волновался. Он всегда бывает хорош в начале боя.

Я уже почувствовал, что он начинает тяжело дышать. Фрэнсис провёл хороший раунд, но впереди было ещё четыре. Я ударил его правой рукой, но после этого попался. Это было отвратительно.

Третий бой с ним? Да, я хотел бы провести ещё один поединок, хочу вернуть то, что принадлежит мне», — цитирует экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе BJ Penn.