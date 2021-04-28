Нганну приехал в Камерун с чемпионским поясом UFC

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну приехал в Камерун с чемпионским поясом.

Сначала на родине бойца встретили местные власти и фанаты, после чего Нганну в почетном кортеже проехал по улицам, где его тепло приветствовали местные жители.

Права на видео принадлежат youtube-каналу africanews

Нганну стал чемпионом промоушена в минувшем месяце, когда нокаутировал Стипе Миочича и забрал у него пояс. Позднее президент лиги Дана Уайт рассказал, что следующий бой, вероятнее всего, Нганну проведёт с Дерриком Льюисом. Напомним, Нганну и Льюис уже бились в 2018 году. Тогда Деррик победил Нганну единогласным решением.

Ранее экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил желание встретиться с Нганну, но, по словам организаторов, эта встреча, скорее всего, состоится ещё не скоро.