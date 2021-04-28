Хорхе Масвидаль: Усман изобьёт Ковингтона

Боец UFC Хорхе Масвидаль предположил, что чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман не испытает проблем в поединке с Колби Ковингтоном. Соперники уже провели бой в конце 2019 года. Тогда Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде и сломал ему челюсть.
Масвидаль провёл поединок с Усманом на турнире UFC 261. Бой был остановлен во втором раунде после того, как Усман отправил оппонента в нокаут.
«Я думаю, что Усман изобьёт Ковингтона. Колби будет пытаться делать тейкдауны, но это станет минусом. В боях с борцами его выносливость заканчивается даже быстрее, чем он сам хочет. Поэтому Колби не пытался повалить Камару в первом поединке. Он понимал, что это отнимет слишком много сил.
Если Усман решит работать первым номером и подготовиться к борьбе, то снова сломает Ковингтона. Камару улучшил свой бокс. Думаю, Усман досрочно победит Ковингтона», — цитирует Масвидаля BJ Penn.
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