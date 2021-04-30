Йоэля Ромеро не допустили до боя c Энтони Джонсоном

Bellator объявил об отмене боя 1/4 Гран-при в полутяжелом весе между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро, который должен был состояться 7 мая на турнире Bellator 258.
По официальному заявлению лиги, кубинского ветерана не допустили к бою врачи.
«Йоэль Ромеро не прошёл медицинское обследование перед боем, и его дебют в Bellator против Энтони Джонсона был отложен. Bellator подтверждает, что Джонсону как можно скорее подберут нового соперника для поединка в рамках Гран-при в полутяжелом весе», – говорится в заявлении.
Теперь вместо боя Джонсон — Ромеро турнир Bellator 258 возглавит поединок между чемпионом легчайшего веса Хуаном Арчулетой и Серхио Петтисом. Со-главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Дереком Андерсоном.
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