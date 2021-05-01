Кудряшов: мой народ не ассоциируется с водкой
Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, что люби изучать Россию и отметил, что русский народ всегда был сильным.
«Мне нравятся исторические моменты. Я живу там, где проходил Шёлковый путь. Конечно, мне нравится история. Я разделаю мнение, что народ, не знающий свою историю, не имеет будущего. Историком я не являюсь, научную работу никакую не веду, но я знаю, что мой народ был сильный.
Мой народ не был, как нам все всегда рассказывают, пьющим и так далее. Мой народ не ассоциируется с водкой. Так же и сейчас среди русских много сильных, они никуда не делись, не спились, не сгулялись и не подвержены каким-то веяниям", — сказал Кудряшов в интервью, размещённом на канале «Руки Выше».
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
11:31
-
10:32
-
10:20
-
09:22
-
00:50
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34
-
00:20
- 29 апреля 2021
-
23:32
-
22:09
-
21:10
-
19:51
-
18:01
-
17:08
-
17:05
-
16:15
-
15:36
-
15:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам