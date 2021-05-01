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Кудряшов: мой народ не ассоциируется с водкой

Кудряшов: мой народ не ассоциируется с водкой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, что люби изучать Россию и отметил, что русский народ всегда был сильным.

«Мне нравятся исторические моменты. Я живу там, где проходил Шёлковый путь. Конечно, мне нравится история. Я разделаю мнение, что народ, не знающий свою историю, не имеет будущего. Историком я не являюсь, научную работу никакую не веду, но я знаю, что мой народ был сильный.

Мой народ не был, как нам все всегда рассказывают, пьющим и так далее. Мой народ не ассоциируется с водкой. Так же и сейчас среди русских много сильных, они никуда не делись, не спились, не сгулялись и не подвержены каким-то веяниям", — сказал Кудряшов в интервью, размещённом на канале «Руки Выше».

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