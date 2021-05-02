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Прохазка нокаутировал Рейеса в главном бою турнира UFC Вегас 25

Прохазка нокаутировал Рейеса в главном бою турнира UFC Вегас 25
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе UFC Apex проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В главном бою карда встретились 31-летний американец Доминик Рейес и 28-летний представитель Чехии Иржи Прохазка.

Поединок завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от Прохазки во втором раунде.

Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC – от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC – в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.

Ранее на турнире UFC Вегас 25 грузин Двалишвили единогласным решением судей победил Стаманна, молдавский спортсмен Куцелаба и американец Джейкоби не смогли выявить победителя в своём бою, в соглавном бою соотечественник Двалишвили Чикадзе нокаутировал за 63 секунды представителя США Суонсона.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 23), Лас-Вегас, США
Доминик Рейес - Иржи Прохазка (W)
02 мая 2021, воскресенье. 07:40 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Доминик Рейес
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