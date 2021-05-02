Во время боксёрского поединка между Руисом-младшим и Арреолой на трибунах начались драки
Журналист Майк Коппингер опубликовал кадры драки на трибунах во время боксёрского турнира с участием боксёров Энди Руиса-младшего и Криса Арреолы.
«Бокс вернулся в SoCal! (Северная Калифорния. – Прим. «Чемпионата») Они дерутся прямо на трибунах!
И теперь у нас ещё один бой, более безумный, чем предыдущий! Что происходит?» — написал Коппингер в своём «твиттере».
Напомним, что 1 мая состоялся боксёрский поединок между бывшим чемпионом в супертяжёлом весе мексиканцем Энди Руисом-младшим, вернувшимся на ринг впервые с 2019 года после проигранного боя британцу Энтони Джошуа, и 41-летним американцем Крисом Арреолой. Поединок продолжался все 12 раундов, единогласным решением судей победу одержал Руис-младший.
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