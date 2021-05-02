Чисора: думаю, я просто не нравлюсь судьям. Даже тренер Паркера сказал, что я победил
Британский боксёр Дерек Чисора прокомментировал поражение в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO с Джозефом Паркером. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.
«Я уже не расстраиваюсь. Упорно тренируюсь, дерусь, оказываю давление, выкладываюсь по полной и вот что получаю взамен от бокса.
В моём последнем бою было то же самое. Думаю, я не нравлюсь судьям. Я не могу расстраиваться, потому что это просто ужасно.
Если Джозеф хочет дать мне реванш — легко. Я выиграл бой. Даже его тренер, Энди Ли, сказал, что я победил. Мы встретимся снова. Они хотят, чтобы я ушёл на пенсию, но пока я не уйду», — приводит слова Чисоры Boxing Scene.
Паркер победил Чисору и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO
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