Паркер победил Чисору и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO

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В Манчестере (Великобритания) прошёл большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известные тяжеловесы Дерек Чисора и Джозеф Паркер. На кону стоял вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Для Чисоры этот бой стал 43-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 11 поражений. В предыдущем бою, который состоялся 31 октября прошлого года, Чисора единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.

Паркер в свою очередь провел 31 бой, в которых одержал 29 побед и потерпел 2 поражения.

Ранее на турнире российский боксёр Дмитрий Бивол провёл поединок с Крэйгом Ричардсом. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи отдали победу единогласным решением Биволу — 118:110, 115:113, 115:114.