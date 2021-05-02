Паркер победил Чисору и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO

В Манчестере (Великобритания) прошёл большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известные тяжеловесы Дерек Чисора и Джозеф Паркер. На кону стоял вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.
Для Чисоры этот бой стал 43-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 11 поражений. В предыдущем бою, который состоялся 31 октября прошлого года, Чисора единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.
Паркер в свою очередь провел 31 бой, в которых одержал 29 побед и потерпел 2 поражения.
Ранее на турнире российский боксёр Дмитрий Бивол провёл поединок с Крэйгом Ричардсом. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи отдали победу единогласным решением Биволу — 118:110, 115:113, 115:114.
- 2 мая 2021
-
02:08
-
02:06
-
00:17
- 1 мая 2021
-
22:19
-
20:55
-
18:55
-
18:02
-
16:37
-
15:19
-
14:21
-
12:46
-
11:31
-
10:32
-
10:20
-
09:22
-
00:50
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34