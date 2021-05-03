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Арреола грубо высказался в адрес судей после поражения от Руиса

Арреола грубо высказался в адрес судей после поражения от Руиса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Американский боксёр-тяжеловес Крис Арреола оскорбил судей своего поединка с бывшим чемпионом мира Энди Руисом, который состоялся в минувшие выходные. Руис победил Арреолу единогласным решением судей.

«Я уважаю судей. Но, как я всегда говорил, красота — в глазах смотрящего.

Реально, Руис выиграл? Ладно. Но не говорите мне, что я взял всего два-три раунда! Чёрт побери, можете отсосать мне!» — приводит слова Арреолы BoxingScene.

Руис возобновил карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.

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