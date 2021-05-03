Шлеменко — поклонникам Моргенштерна: вы что, дебилы, что ли?

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко вновь раскритиковал известного рэпера Моргенштерна, который, по его мнению, пропагандирует ложные ценности.
«Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу своё мнение, если не скажу, что это чмошное поведение: употреблять наркотики, говорить, что сосать – это талант, и так далее…
На таких понятиях я рос. Сейчас этот чёрт (Моргенштерн. — Прим. «Чемпионата») поёт о том, что это талант. Кому он на хрен нужен? Просто мы напомнили как старшие товарищи для молодёжи, что это западло и стрёмно.
Ты им даёшь альтернативу выбора, которую им вообще не предоставляют. Мы слушаем, скачем, сосала-пересосала, мы красавцы. Вы что, дебилы, что ли? Вы кем будете по жизни?» — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».
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