Нагибин — о победе над экс-бойцом UFC: очень расстроился, не хотел заканчивать досрочно

Российский боец Тимур Нагибин прокомментировал победу над экс-бойцом UFC бразильцем Тиаго Таваресом в со-главном бою на турнире RCC 9. Нагибин нокаутировал соперника на 50-й секунде третьего раунда ударом коленом в корпус.

«Если честно, то я очень расстроился — хотел выиграть бой по очкам, не хотел заканчивать досрочно. Мои секунданты крикнули: «Бей с колена», я ударил и попал в печень. План был разбивать в стойке, но я считаю, что всё же нельзя строить планы, потому что к каждому поединку соперник подходит по-разному. Ты просто должен всё уметь.



Это не самый сложный бой в моей карьере. Я очень сильно уважаю Тавареса, в начале своей карьеры я смотрел его бои и сегодня не хотел сильно травмировать. По итогу я сильно распереживался и даже сэмоционировал.



Попаданий особых не было, повреждение на глазу – это от пальца. В принципе, я не планировал выигрывать досрочно, так получилось. Попадание было не особенно сильным, так, двоилось немного. Но, если честно, даже если бы глаз не видел, я всё равно продолжил бы драться. Такую подготовку перед боем делаешь, и тут с этим глазом. На улице же ты не будешь жаловаться, что у тебя глаз болит. Тут также.



Зачем я подошёл к сопернику после нокаута? Моё мнение такое — ты ликуешь, твои друзья и близкие радуются, а его близкие переживают за него, они не знают, что с ним, какой вред я нанёс его здоровью. Я представляю на его месте себя, и мне было бы неприятно, если бы мой оппонент ходил и ликовал», — приводит слова Нагибина пресс-служба соревнований.