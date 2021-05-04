Стал известен следующий соперник Бетербиева

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев выйдет на ринг с обладателем пояса WBO американцем Джо Смитом. Об этом рассказал Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

По словам Арума, бой Бетербиев — Смит состоится осенью 2021 года.

«Артур Бетербиев проведёт бой против Джо Смита осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в «Мэдисон-сквер-гарден». Хотелось бы, чтобы в зале были болельщики, но возможны корректировки», — приводит слова Арума ТАСС.

На счету Бетербиева 16 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед (все — нокаутом). У Смита 27 побед (в том числе 21 нокаутом) и три поражения в 30 боях.