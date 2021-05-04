Рейес может быть отстранён от боёв на шесть месяцев

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес может быть отстранён от выступлений на полгода, сообщает MMA Fighting.

Первое медицинское заключение после поединка с Иржи Прохазкой на турнире UFC Вегас 25 очертило именно такие временные рамки. Доминик проиграл сопернику из Чехии нокаутом во втором раунде, при этом уже в первом раунде он получил серьёзную травму носа. В результате все полученные повреждения могут привести к тому, что американцу мексиканского происхождения не позволят вернуться в октагон ранее октября.

Кроме Рейеса, полугодичное отстранение по медицинским показаниям могут получить боец полутяжёлого веса Ион Куцелаба, а также Андреас Михайлидис и Луана Пинейро.