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Рейес может быть отстранён от боёв на шесть месяцев

Рейес может быть отстранён от боёв на шесть месяцев
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес может быть отстранён от выступлений на полгода, сообщает MMA Fighting.

Первое медицинское заключение после поединка с Иржи Прохазкой на турнире UFC Вегас 25 очертило именно такие временные рамки. Доминик проиграл сопернику из Чехии нокаутом во втором раунде, при этом уже в первом раунде он получил серьёзную травму носа. В результате все полученные повреждения могут привести к тому, что американцу мексиканского происхождения не позволят вернуться в октагон ранее октября.

Кроме Рейеса, полугодичное отстранение по медицинским показаниям могут получить боец полутяжёлого веса Ион Куцелаба, а также Андреас Михайлидис и Луана Пинейро.

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