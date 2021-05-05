Ковингтон: Макгрегор просто посмешище

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не воспринял всерьёз заявлений экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который недавно заявил, что был бы не против побороться за титул в полусреднем дивизионе.
«Я слышал об этих заявлениях Макгрегора. Очевидно, что он пытается поймать какой-то хайп. Но ребята, бросьте, его только что нокаутировал Порье. После этого он хочет получить титульный бой в полусреднем весе, серьёзно? Его побил гейткипер и после этого он хочет биться с топ-бойцами полусреднего веса? Все понимают, что делает Конор. Он никогда не будет драться в этом весе. Он просто привлекает внимание, хочет, чтобы люди воспринимали его всерьёз. Но он просто посмешище. Все ММА-сообщество смеётся над ним. Даже его фанаты понимают, что с ним покончено. Он заработал кучу денег, ничто не заставит его подниматься с утра на тренировку, с ним всё кончено, у него нет мотивации», — приводит слова Ковингтона BJ Penn.
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