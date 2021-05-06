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Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории

Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что Теренс Кроуфорд — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории.

33-летний Кроуфорд становился чемпионом мира в трёх весовых категориях, в настоящее время он является обладателем пояса WBO в полусреднем весе. На его счету 37 побед (в том числе 28 нокаутом) в 37 поединках в профессиональном боксе.

«Я бы сказал, что лучший боксёр вне зависимости от веса — Теренс Кроуфорд», — приводит слова Мейвезера TalkSport.

Также Флойд назвал самого зрелищного боксёра.

«Самый зрелищный боксёр — Джервонта Дэвис», — добавил Мейвезер.

26-летний Джервонта Дэвис — чемпион мира в двух весовых категориях. На его счету 24 победы (в том числе 23 нокаутом) в 24 поединках.

Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра, с которым он когда-либо дрался
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