«Я его ушатаю». Магомед Исмаилов вызвал на бой Джейка Пола

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов бросил вызов американскому боксёру и видеоблогеру Джейку Полу. Вчера, 6 мая, Пол спровоцировал потасовку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, который готовится к поединку с Логаном Полом, братом Джейка.
«Да, смотрел его бой против Бена Аскрена (Джейк Пол победил бывшего бойца UFC в боксёрском поединке. — Прим. «Чемпионата»). Кстати, собираюсь вызывать Джейка Пола. Хороший блогер российский против интересного блогера из США. Да, я чисто как блогер (смеётся). Вызываю его на бой по правилам бокса.
Аскрен не является боксером, у него нет понимания бокса. Любой перворазрядник накидал бы ему. Для Пола не было никакой опасности в бое с Аскреном. А вот побоксировать с Магомедом Исмаиловым — это уже совсем другая ситуация. Я не в шутку его вызываю, но он никогда в жизни не согласится. Потому что я его ушатаю», — рассказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец».
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