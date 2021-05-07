Флойд Мейвезер назвал размер своего состояния
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что ещё несколько лет назад стал долларовым миллиардером. По словам Мейвезера, в настоящее время размер его состояния превышает $ 1,2 млрд.
«Я уже достиг миллиарда. Это случилось четыре года назад. Сейчас у меня более $ 1,2 млрд.
С самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксёров. Боксёра лучше, чем я, никогда не будет», — приводит слова Мейвезера Talk Sport.
Также Мейвезер рассказал, сколько заработал за бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.
«Назовите мне ещё боксёра, который за два боя заработал $ 650 млн. За бой с Пакьяо я заработал $ 300 млн, с Макгрегором — $ 350 млн», — добавил он.
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории
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