Серроне признался, что его задели слова Даны Уайта

Бывший претендент на титул чемпиона UFC, ветеран лиги Дональд Серроне, признался, что его задели слова президента промоушена Даны Уайта, который не так давно заявлял, что Серроне стоит задуматься об уходе из спорта.

«Чёрт возьми, конечно, эти слова сделали мне больно. В этом году я буду биться не так часто. Да, я старею, мне нужно немного сбавить темп, дать себе восстановиться. Но чёрт возьми, я готов», — приводит слова Серроне BJ Penn.

Напомним, в предстоящие выходные Дональд Серроне встретится с Алексом Мороно. Дональд Серроне не побеждал с мая 2019 года, тогда он справился с Элом Яквинтой. После он провёл пять поединков, в четырёх из них Дональд проиграл, одну схватку признали несостоявшейся.