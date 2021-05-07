Курбанов победил экс-чемпиона мира Лиама Смита
В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого бились Магомед Курбанов и Лиам Смит. На кону схватки стоял второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе.
Россиянин удачно провёл первую половину поединка. После шестого раунда британец также включился в работу и стал создавать Курбанову всё больше проблем. В чемпионских раундах боксёры перешли к бескомпромиссной рубке. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Магомеду — 115:113, 115:113 и 117:112.
Таким образом, Курбанов одержал 22-ю победу в профессионалах и улучшил позиции в рейтинге WBO. Британец стал самым опасным соперником в карьере Магомеда. В прошлом Смит владел титулом чемпиона мира и боксировал с Саулем Альваресом.
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