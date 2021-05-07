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Курбанов: дальше буду боксировать с Тимом Цзю

Курбанов: дальше буду боксировать с Тимом Цзю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов поделился впечатлениями от победы над Лиамом Смитом, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Это был по-настоящему серьёзный бой. Позади пять месяцев подготовки. Спасибо всей моей команде. Поединок со Смитом самый сложный, крутой и большой в моей карьере. Смит серьёзный соперник, ещё до боя он хвастался своими победами, но в ринге это абсолютно неважно, здесь нет чемпионов здесь победит сильнейший. Пятый и шестой раунды стали переломными, после этого я понял, что он просел и не успевает за моими руками, его ноги встали, я перебивал его джебами и двойками. Дальше я буду боксировать с Тимом Цзю», — сказал Курбанов.

Напомним, что Цзю уже определился со следующим соперником. 7 июля он встретится с Майклом Зерафой.

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