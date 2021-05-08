Нурмагомедов встретился с легендарным экс-чемпионом мира Насимом Хамедом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным боксёром, членом Зала славы и бывшим чемпионом мира Насимом Хамедом.
«Случайно встретил легенду в Мекке. Было приятно познакомиться, брат», — написал Хабиб.
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Пик славы Насима Хамеда пришёлся на середину 90-х годов минувшего столетия. Британец йеменского происхождения на протяжении нескольких лет владел титулом чемпиона мира по версии WBO. Хамеда отличал ярчайший и необычный стиль ведения боя, а также эпатаж за пределами ринга. В 2001 году он потерпел поражение от Марко Антонио Барреры. После этого он провёл ещё один поединок, а затем завершил карьеру. Последний бой Хамед провёл в 28 лет. Решение завершить выступления он объяснил хроническими проблемами со здоровьем.
- 8 мая 2021
-
00:13
- 7 мая 2021
-
23:28
-
22:30
-
22:26
-
21:31
-
20:49
-
20:14
-
19:54
-
18:14
-
17:21
-
16:06
-
16:00
-
15:24
-
14:48
-
14:30
-
14:15
-
13:46
-
13:01
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
07:27
-
03:42
-
03:29
-
03:01
-
00:51
-
00:34
- 6 мая 2021
-
23:17
-
22:51
-
21:24
-
20:19
-
18:12
-
16:42