Нурмагомедов встретился с легендарным экс-чемпионом мира Насимом Хамедом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным боксёром, членом Зала славы и бывшим чемпионом мира Насимом Хамедом.

«Случайно встретил легенду в Мекке. Было приятно познакомиться, брат», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Пик славы Насима Хамеда пришёлся на середину 90-х годов минувшего столетия. Британец йеменского происхождения на протяжении нескольких лет владел титулом чемпиона мира по версии WBO. Хамеда отличал ярчайший и необычный стиль ведения боя, а также эпатаж за пределами ринга. В 2001 году он потерпел поражение от Марко Антонио Барреры. После этого он провёл ещё один поединок, а затем завершил карьеру. Последний бой Хамед провёл в 28 лет. Решение завершить выступления он объяснил хроническими проблемами со здоровьем.