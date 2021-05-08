Джонсон победил Аугусто и вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где встретится с Немковым

В ночь с 7 на 8 мая в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. В соглавном бою карда сошлись 37-летний американец Энтони Джонсон и 29-летний представитель Бразилии Жозе Аугусто Азеведо Баррос.

Бой завершился на второй минуте второго раунда победой нокаутом в исполнении Джонсона.

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Таким образом, определился соперник по полуфиналу Гран-при Bellator для россиянина Вадима Немкова – им стал Энтони Джонсон.

Напомним, что изначально соперником Энтони Джонсона должен был стать Йоэль Ромеро, но возрастной кубинец не был допущен к поединку врачами. До сегодняшнего дня, на счету Аугусто был лишь один поединок в Bellator. 2 апреля 2021 года он выступил на турнире Bellator 255, победив Джонатана Уилсона удушающим приёмом. Всего в смешанных единоборствах на счету бразильца 10 поединков, в 7 из них он сумел добиться победы.

Ромеро сменили на неизвестного бразильца. У Немкова с Жозе могут возникнуть проблемы Баррос идёт на серии из пяти побед. Полуфинал Гран-при для российского чемпиона становится опасным.

Для Джонсона этот бой стал дебютным в Bellator, так как большую часть своей карьеры он провёл в UFC. Эта победа стала для него 23-й при 6 поражениях.