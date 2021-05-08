Альварес назвал условие для третьего поединка с Головкиным
Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес назвал условие для третьего поединка с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным. По словам мексиканца, ради такого боя казахстанцу придётся подняться в категорию до 76,2 кг.
«Правда в том, что я открыт для любых поединков. Я могу встретиться с ним после объединения титулов во втором среднем весе. Но если он хочет этого боя, ему нужно подняться в мой дивизион. Если он действительно этого хочет, он должен это сделать. Я ради встречи с ним поднимался в средний вес», — приводит слова мексиканца BoxingScene.
Напомним, в прошлом Альварес и Головкин бились дважды. В первой схватке была зафиксирована ничья, во втором поединке успех был на стороне Альвареса.
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
13:48
-
12:39
-
11:46
-
10:42
-
09:41
-
08:40
-
06:54
-
06:22
-
05:32
-
01:18
-
00:50
-
00:42
-
00:13
- 7 мая 2021
-
23:28
-
22:30
-
22:26
-
21:31
-
20:49
-
20:14
-
19:54
-
18:14
-
17:21
-
16:06
-
16:00
-
15:24
-
14:48
-
14:30
-
14:15
-
13:46
-
13:01
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:03
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам