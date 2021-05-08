Альварес назвал условие для третьего поединка с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес назвал условие для третьего поединка с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным. По словам мексиканца, ради такого боя казахстанцу придётся подняться в категорию до 76,2 кг.

«Правда в том, что я открыт для любых поединков. Я могу встретиться с ним после объединения титулов во втором среднем весе. Но если он хочет этого боя, ему нужно подняться в мой дивизион. Если он действительно этого хочет, он должен это сделать. Я ради встречи с ним поднимался в средний вес», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, в прошлом Альварес и Головкин бились дважды. В первой схватке была зафиксирована ничья, во втором поединке успех был на стороне Альвареса.