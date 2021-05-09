Гиллеспи, Мороно и Харрис получат бонусы по итогам UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.
Грегор Гиллеспи получил от промоушена $ 50 тыс. за лучший бой вечера. Также бойцу достанется бонус Диего Феррейры, провалившего взвешивание. Напомним, ранее сообщалось, что Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же выйдет на бой. В результате Гиллеспи техническим нокаутом победил Феррейру.
Также за лучшее выступление вечера по $ 50 тыс. получили Карлстон Харрис и Алекс Мороно. Харрис победил Кристиана Агилеру. Победу Харрис одержал в первом раунде, применив удушающий приём «анаконда».
В со-главном бою вечера американец Алекс Мороно техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне.
Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (еще одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).
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