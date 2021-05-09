Чимаев планирует провести четыре боя за пять месяцев в двух весовых категориях

Российский боец Хамзат Чимаев планирует провести в 2021 году четыре боя: два в полусреднем и два в среднем весе.

Как сообщил Чимаев в своём аккаунте в «Твиттере», в августе он проведёт бой в полусреднем весе, в сентябре – в среднем, в ноябре – в полусреднем и в декабре – снова в среднем.

Ранее Чимаев обратился к американскому бойцу Нилу Магни после его победы над соотечественником Джеффом Нилом на UFC Вегас 26 и сказал, что их бой будет следующим.

Напомним, по итогам 2020 года Чимаев был признан открытием года. За 66 дней он провёл в лиге три поединка, одержав во всех досрочные победы. При этом Хамзат за три схватки пропустил только два удара. В декабре 2020 года его поединок с Леоном Эдвардсом должен был возглавить турнир UFC, но британец тогда заболел. В марте схватка была отменена окончательно, после того как Чимаев столкнулся с серьёзными последствиями коронавируса. Ожидается, что Хамзат вернётся в клетку в августе.