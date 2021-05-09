Усик поздравил подписчиков с Днём Победы
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил подписчиков с Днём Победы. Украинец в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал яркую открытку, на которой изображён мемориал посвящённый Великой Отечественной войне, зарисовка советского солдата с ребёнком, а также молодая пара.
Напомним, Александр Усик и его близкий друг, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко нередко критикуются на Украине представителями радикальных движений. По мнению несогласных, боксёры не разделяют проукраинскую позицию. Дошло до того, что профили Усика и Ломаченко появились на скандально известном сайте «Миротворец», на котором обычно публикуются личные данные людей, называемых врагами Украины.
Рекомендуем вам
- 9 мая 2021
-
17:07
-
16:24
-
14:57
-
13:39
-
11:54
-
10:44
-
09:49
-
08:42
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:35
-
06:22
-
05:31
-
05:05
-
04:24
-
03:41
-
00:40
- 8 мая 2021
-
22:38
-
20:03
-
18:52
-
17:59
-
16:34
-
15:30
-
14:58
-
13:48
-
12:39
-
11:46
-
10:42
-
09:41
-
08:40
-
06:54
-
06:22
-
05:32
-
01:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам