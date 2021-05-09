Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил подписчиков с Днём Победы. Украинец в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал яркую открытку, на которой изображён мемориал посвящённый Великой Отечественной войне, зарисовка советского солдата с ребёнком, а также молодая пара.

Напомним, Александр Усик и его близкий друг, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко нередко критикуются на Украине представителями радикальных движений. По мнению несогласных, боксёры не разделяют проукраинскую позицию. Дошло до того, что профили Усика и Ломаченко появились на скандально известном сайте «Миротворец», на котором обычно публикуются личные данные людей, называемых врагами Украины.