Виталий Кличко написал пост о 9 мая, проведя аналогии между ВОВ и конфликтом на Украине

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, по версии WBC, Виталий Кличко на своей странице в «Фэйсбуке» выложил пост, посвящённый Дню Победы. Нынешний мэр Киева отдал дань памяти погибшим в борьбе с нацизмом, но при этом провёл аналогии между Великой Отечественной войной и нынешним конфликтом на Украине.

«Друзья, сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память погибших героев. Выражаем благодарность живым ветеранам за их самопожертвование и отвагу. Сегодня каждый украинец должен как никогда понимать настоящую цену словам „минута мира“. Потому что так, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость государства. Мы должны верить и делать всё для того, чтобы в стране наконец воцарился мир», — написал Кличко-старший.