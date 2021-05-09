Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Виталий Кличко написал пост о 9 мая, проведя аналогии между ВОВ и конфликтом на Украине

Виталий Кличко написал пост о 9 мая, проведя аналогии между ВОВ и конфликтом на Украине
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, по версии WBC, Виталий Кличко на своей странице в «Фэйсбуке» выложил пост, посвящённый Дню Победы. Нынешний мэр Киева отдал дань памяти погибшим в борьбе с нацизмом, но при этом провёл аналогии между Великой Отечественной войной и нынешним конфликтом на Украине.

«Друзья, сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память погибших героев. Выражаем благодарность живым ветеранам за их самопожертвование и отвагу. Сегодня каждый украинец должен как никогда понимать настоящую цену словам „минута мира“. Потому что так, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость государства. Мы должны верить и делать всё для того, чтобы в стране наконец воцарился мир», — написал Кличко-старший.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021