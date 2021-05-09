Виталий Кличко написал пост о 9 мая, проведя аналогии между ВОВ и конфликтом на Украине

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, по версии WBC, Виталий Кличко на своей странице в «Фэйсбуке» выложил пост, посвящённый Дню Победы. Нынешний мэр Киева отдал дань памяти погибшим в борьбе с нацизмом, но при этом провёл аналогии между Великой Отечественной войной и нынешним конфликтом на Украине.
«Друзья, сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память погибших героев. Выражаем благодарность живым ветеранам за их самопожертвование и отвагу. Сегодня каждый украинец должен как никогда понимать настоящую цену словам „минута мира“. Потому что так, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость государства. Мы должны верить и делать всё для того, чтобы в стране наконец воцарился мир», — написал Кличко-старший.
- 9 мая 2021
-
20:32
-
19:48
-
18:37
-
17:07
-
16:24
-
14:57
-
13:39
-
11:54
-
10:44
-
09:49
-
08:42
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:35
-
06:22
-
05:31
-
05:05
-
04:24
-
03:41
-
00:40
- 8 мая 2021
-
22:38
-
20:03
-
18:52
-
17:59
-
16:34
-
15:30
-
14:58
-
13:48
-
12:39
-
11:46
-
10:42
-
09:41
-
08:40
-
06:54