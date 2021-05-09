Серроне заработал за бой с Мороно $ 221 тыс. Он проиграл в первом раунде

Ранним утром 9 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. После стали известны гонорары, полученные бойцами. Больше всех по итогам шоу заработал ветеран лиги, экс-претендент на титул Дональд Серроне — $ 221 тыс, сообщает The Sports Daily. Напомним, что американец проиграл Алексу Мороно уже в первом раунде.
Ниже представлены гонорары всех участников шоу.
Дональд Серроне — $ 221,000
Нил Мэгни — $ 191,000
Грегор Гиллеспи — $ 181,600
Алекс Мороно — $ 161,000
Марина Родригез — $ 86,000
Мишель Уотерсон — $ 76,000
Маркос Рожерио Де Лима — $ 75,000
Карлстон Харрис — $ 74,000
Майкл Тризано — $ 58,500
Диего Феррейра — $ 47,400
Юн Ёнг Парк — $ 44,500
Фил Хоуз — $ 44,000
Джофф Нил — $ 40,000
Морис Грин — $ 38,000
Тафон Нчукви — $ 28,000
Кайл Дакас — $ 18,000
Кристиан Агилера: $ 18,000
Людовит Клайн: $ 16,000.
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