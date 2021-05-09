Серроне заработал за бой с Мороно $ 221 тыс. Он проиграл в первом раунде

Ранним утром 9 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. После стали известны гонорары, полученные бойцами. Больше всех по итогам шоу заработал ветеран лиги, экс-претендент на титул Дональд Серроне — $ 221 тыс, сообщает The Sports Daily. Напомним, что американец проиграл Алексу Мороно уже в первом раунде.

Ниже представлены гонорары всех участников шоу.

Дональд Серроне — $ 221,000

Нил Мэгни — $ 191,000

Грегор Гиллеспи — $ 181,600

Алекс Мороно — $ 161,000

Марина Родригез — $ 86,000

Мишель Уотерсон — $ 76,000

Маркос Рожерио Де Лима — $ 75,000

Карлстон Харрис — $ 74,000

Майкл Тризано — $ 58,500

Диего Феррейра — $ 47,400

Юн Ёнг Парк — $ 44,500

Фил Хоуз — $ 44,000

Джофф Нил — $ 40,000

Морис Грин — $ 38,000

Тафон Нчукви — $ 28,000

Кайл Дакас — $ 18,000

Кристиан Агилера: $ 18,000

Людовит Клайн: $ 16,000.