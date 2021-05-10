Тайсон Фьюри поэтично высказался о победе над Владимиром Кличко

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о победе над бывшим чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.

По словам Фьюри, победа над Кличко стала для него «Эверестом», то есть вершиной карьеры.

«Я покорил Эверест 28 ноября 2015 года. В тот день я победил Кличко в Дюссельдорфе. Это мой Эверест. Дальше я уже просто боксировал. Мне понадобился серьёзный соперник, чтобы снова завестись и вернуться в игру», — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 45-летнего Владимира Кличко 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и пять поражений.