Джоджуа показала снимок с Нганну: никогда не отказываю своим фанатам в фотографии

Боец UFC Лиана Джоджуа на своей странице в «Инстаграме» показала фотографию с чемпионом лиги в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Никогда не отказываю своим фанатам в фотографии. С самым сильным человеком на планете», — написала Джоджуа.

Посмотреть фотографию можно на странице Лианы Джоджуа в «Инстаграме».

Нганну стал чемпионом промоушена в минувшем месяце, когда нокаутировал Стипе Миочича и забрал у него пояс. Позднее президент лиги Дана Уайт рассказал, что следующий бой, вероятнее всего, Нганну проведёт с Дерриком Льюисом. Напомним, Нганну и Льюис уже бились в 2018 году. Тогда Деррик победил Нганну единогласным решением. Существует вероятность, что следующий бой Нганну проведёт с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, но с организацией их боя есть сложности.