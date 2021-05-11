«Нет никакого желания драться». Магомедшарипов пропустит минимум полгода
Тренер бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал, что его подопечный из-за проблем со здоровьем пропустит ещё минимум полгода.
«У нас в данный момент — я говорю от лица Забита — нет никакого желания готовиться и драться. Сейчас есть определённые проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займёмся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет всё ясно. Да, он пропустит минимум полгода», — приводит слова Учакаева ТАСС.
Напомним, Забит Магомедшарипов последний раз бился в ноябре 2019 года. Тогда его поединок с Келвином Каттаром возглавил турнир в Москве. Россиянин победил единогласным решением судей. Недавно Магомедшарипов был исключён из рейтинга UFC из-за длительного простоя.
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