Два бойца UFC попались на употреблении марихуаны
Два бойца UFC провалили допинг-пробы на наличие в организме следов марихуаны, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэймон Мартин. Речь идёт о бойце полутяжёлого веса Мише Циркунове и девушке-бойце наилегчайшего веса Джиллиан Робертсон. Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила спортсменов.
Миша Циркунов последний раз появлялся в октагоне в марте 2021 года. Представитель Латвии досрочно уступил Райану Спэнну. Что касается Робертсон, она последний раз билась также в марте нынешнего года. Тогда она выступила в андеркарте у Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну. Девушка по очкам уступила Миранде Маверик.
Напомним, Атлетическая комиссия штата Флорида недавно вывела марихуану из списка запрещённых веществ.
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