Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс за поединок с Саулем Альваресом заработал $ 8 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

«Билли Джо Сондерс за бой с Альваресом заработал $ 8 млн. С учётом травмы, которая угрожает его карьере, Сондерс обеспечил себя на всю жизнь», — написал Коппинджер.

Напомним, ранним утром 9 мая по московскому времени Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс провели поединок в Арлингтоне (штат Техас, США). Мексиканец одержал победу техническим нокаутом. Британец не вышел на девятый раунд. После завершения схватки у Билли диагностировали перелом орбитальной кости и другие травмы.

Благодаря победе Альварес завоевал титул по версии WBO и теперь владеет поясами по версиям WBA Super, WBC и WBO во втором среднем весе.