Соперник Фергюсона признался в необычном желании после завершения карьеры

Боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш, который в ближайшие выходные сразится с легковесом UFC Тони Фергюсоном, заявил, что по окончании карьеры хочет стать миссионером.
«После завершения карьеры я хочу стать миссионером, нести эту службу до конца моей жизни, и начать с Гаити, где часто бываю.
Мне было видение от бога, что я должен переехать туда, бывать там часто. Хочу начать там миссионерство с мужчин. Сейчас у них менталитет такой вуду-нации: дай мне что-то, а не то я прокляну тебя. Вместо этого я хочу, чтобы у них была ментальность: «Как я могу благословить своих соседей? Как могу сделать их жизнь лучше?»
Да, я не должен забывать о родном для меня Ближнем Востоке, где много страдающих. Буду путешествовать по всему миру и провозглашать имя Иисуса», — рассказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.
- 12 мая 2021
-
10:01
-
09:00
-
07:40
-
06:39
-
00:41
-
00:32
- 11 мая 2021
-
23:26
-
22:16
-
21:26
-
20:30
-
19:48
-
18:31
-
17:51
-
17:47
-
17:29
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:45
-
14:07
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:06
-
07:11
-
06:57
-
00:43
- 10 мая 2021
-
22:03
-
19:31
-
18:40
-
17:13
-
16:24
-
16:00