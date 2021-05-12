Соперник Фергюсона признался в необычном желании после завершения карьеры

Боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш, который в ближайшие выходные сразится с легковесом UFC Тони Фергюсоном, заявил, что по окончании карьеры хочет стать миссионером.

«После завершения карьеры я хочу стать миссионером, нести эту службу до конца моей жизни, и начать с Гаити, где часто бываю.

Мне было видение от бога, что я должен переехать туда, бывать там часто. Хочу начать там миссионерство с мужчин. Сейчас у них менталитет такой вуду-нации: дай мне что-то, а не то я прокляну тебя. Вместо этого я хочу, чтобы у них была ментальность: «Как я могу благословить своих соседей? Как могу сделать их жизнь лучше?»

Да, я не должен забывать о родном для меня Ближнем Востоке, где много страдающих. Буду путешествовать по всему миру и провозглашать имя Иисуса», — рассказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.