Джон Джонс отреагировал на слова президента UFC о бое с Миочичем, а потом удалил твиты

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс прокомментировал слова президента промоушена Даны Уайта, который заявил, что американец может сразиться с бывшим обладателем пояса в тяжёлом весе Стипе Миочичем.
«Не стоит слишком радоваться, народ, я не дерусь со Стипе Миочичем.
Я здесь не для того, чтобы драться со Стипе, но буду защищать свой титул против него, нет проблем. Мне нужен самый большой гонорар, и я готов подождать. Мне 33 года, и как спортсмен я сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Просто продолжу усердно тренироваться.
Я устал слышать это дерьмо про то, что я недостаточно большая звезда и не продаю достаточно платных трансляций. Прямо сейчас мир хочет увидеть битву чёрных, и я готов дать ему это», — написал Джонс в своём «твиттере», вероятно, имея в виду бой с Дерриком Льюисом. Вскоре после этого он удалил сообщения.
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