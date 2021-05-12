Джон Джонс отреагировал на слова президента UFC о бое с Миочичем, а потом удалил твиты

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс прокомментировал слова президента промоушена Даны Уайта, который заявил, что американец может сразиться с бывшим обладателем пояса в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

«Не стоит слишком радоваться, народ, я не дерусь со Стипе Миочичем.

Я здесь не для того, чтобы драться со Стипе, но буду защищать свой титул против него, нет проблем. Мне нужен самый большой гонорар, и я готов подождать. Мне 33 года, и как спортсмен я сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Просто продолжу усердно тренироваться.

Я устал слышать это дерьмо про то, что я недостаточно большая звезда и не продаю достаточно платных трансляций. Прямо сейчас мир хочет увидеть битву чёрных, и я готов дать ему это», — написал Джонс в своём «твиттере», вероятно, имея в виду бой с Дерриком Льюисом. Вскоре после этого он удалил сообщения.